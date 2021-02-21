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Manisa’da silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

21.02.2021 13:21 | Son Güncelleme:
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Manisa’da silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.Kırkağaç’ın Hıdırağa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde daha önceden aralarında husumet olan N.Ş.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sokak ortasında iki grup arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri de yaralandı.
Kırkağaç’ın Hıdırağa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde daha önceden aralarında husumet olan N.Ş. ve O.Ş. ile C.Ü. ve Öner Ü. kardeşler sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışma biranda kavgaya dönüştü. Tartışmada silahın ateşlenmesiyle Öner Ü. ve C.Ü adlı kardeşler yaralandı. Yaralılar Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılardan Öner Ü. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi C.Ü’nün ise hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.
Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemeler sonucu N.Ş. ve O.Ş.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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