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Manisa’da sokak satıcılarına darbe

03.12.2020 12:57 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.Edinilen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 21 gram bonzai ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, ilçeye uyuşturucu madde getiren, ticaretini ve satışını yapan sokak uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.T. ve B.T.’ye ait yapılan aramada 21,36 gram bonzai maddesi ile 2 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 40 lira ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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