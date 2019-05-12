MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "Türkiye'de Soma faciasının ardından geçen 4 yılda bir Soma faciası daha yaşandı. Toplam 299 işçi kazalarda yaşamını yitirdi. Duyan duymayana söylesin. Bir Soma faciası da yaşandı. Bunun sebebi de Soma Meclis Araştırma Komisyonu raporuna uyulmaması." dedi.

Sosyal Haklar Derneği tarafından Bağımsız Maden İş Sendikası Soma Şubesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Soma Nereye" konulu panele katılan Özel, Soma'daki maden kazasının, Türkiye ve dünya tarihinin en büyük maden faciası olduğuna dikkati çekerek, maden ocaklarındaki işçilerin halen güvende olmadığını savundu.

Özel, Soma'daki kazanın ardından madencilikle ilgili pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşandığına işaret ederek, "Evet bir çok verilen sözler tutuldu. Özellikle ailelere verilen sözler yerine getirildi. Çalışanlar için ise kısmen bazı sözler tutuldu. Maaş ve çalışma saatleri sözleri tutuldu. Ama iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok söz tutulmadı." diye konuştu.