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Manisa’da sosyal medya tartışmasında kan aktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 22:20 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu’da meydana gelen olayda bir şahıs işlettiği kahvehanede bacağından vurularak yaralandı.Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında sosyal medya üzerinden yorum yapan şahıslar, V.Y.

Manisa’da sosyal medya tartışmasında kan aktı

Manisa Turgutlu’da meydana gelen olayda bir şahıs işlettiği kahvehanede bacağından vurularak yaralandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında sosyal medya üzerinden yorum yapan şahıslar, V.Y. isimli şahsın işlettiği kahvehanede bir araya geldi. Çıkan tartışma sonrası E.E. isimli şahıs yanındaki tabanca ile sağa sola gelişi güzel ateş açtı. E.E.’nin silahından çıkan mermiler işletmeci V.Y.’nin ayağından vurulmasına neden oldu.
Tabanca ile yaralanan şahıs olay yerine yakın bir özel hastaneye kaldırılırken, E.E. ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. E.E. olayın ardından emniyet güçlerince gözaltına alındı.
Olayın ardından vurulan V.Y.’nin yakınları E.E.’ye ait olan işyerlerine saldırdı ve camlarını kırdı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, Manisa il merkezinden takviye kuvvet Turgutlu’ya desteğe geldi.

Manisa’da sosyal medya tartışmasında kan aktı

Manisa’da sosyal medya tartışmasında kan aktı

Manisa’da sosyal medya tartışmasında kan aktı

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