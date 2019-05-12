Manisa’da ’suda lejyoner bakterisi olduğu’ iddialarına ilişkin açıklama

MASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal mecralarda yer alan içme suyunda lejyoner hastalığı (zatürre) bakterisi olduğu iddiaları üzerine içme suyunun tüm standartlara uygun ve sağlıklı olduğunu açıkladı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü de il genelinde bakteri kaynaklı vaka ile karşılaşılmadığını belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitelerinde Manisa’nın içme suyunda lejyoner hastalığı bakterisi (zatürre) görüldüğüne dair yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı. Böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, “Manisalı vatandaşlarımızı endişeye düşürmek ve infial oluşturmak için çeşitli sosyal mecralardan içme suyunun sağlıksız olduğuna yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. İçme suyunda lejyoner bakterinin görülmesi ve 2 hafta içme suyu kullanılmaması yönünde yapılan paylaşımlar tamamen asılsızdır. İdaremizin il genelindeki tüm içme suyu depolarına kurduğu sistemler ile vatandaşlarımıza temin ettiğimiz suyun sürekli olarak dezenfeksiyonu yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından da şehir şebeke suyunun verildiği cami, okul ve hayrat ya da içme suyu depolarından da düzenli olarak numuneler alınmakta olup,bunların analizleri sonucunda da herhangi bir uygunsuzluğa rastlanılmamıştır. Vatandaşlarımızın bu gibi asılsız paylaşımlara kesinlikle itibar etmemeleri ve endişeye kapılmamaları önemle duyurulur” denildi.