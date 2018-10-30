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Manisa'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evin bodrumunda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'ndeki evinin bodrum katına giren Süreyya Dikmen, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay mahallinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yaklaşık 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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