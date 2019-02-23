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Manisa'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 21:23 | Son Güncelleme

Akhisar ilçesinde, bir otomobilde başlarından vurulmuş halde bulunan 2 kişiden birinin öldüğü belirlendi - Hastaneye kaldırılan kadının ise hayati tehlikesi sürüyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, silahla başlarından vurulmuş halde bulunan 2 kişiden biri öldü, tedavi altına alınan kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Seğirdim Mahallesi'nde, yol kenarındaki 10 HD 213 plakalı otomobilde başlarından vurulmuş halde iki kişi olduğu ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri harekete geçti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde araçta bulunan Hüseyin K'nin (26) yaşamını yitirdiği belirlendi. Semra E. (28) ise ağır yaralı olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hüseyin K'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Araç ve içerisinde bulunan silahı incelemeye alan jandarma ekipleri, Hüseyin K'nin, Semra E'yi vurduktan sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet intihar Manisa

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