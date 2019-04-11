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Manisa'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

Manisa'da şüpheli ölüm

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, park halindeki hafif ticari araç içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kula ilçesi Burçak Ovası mevkisindeki bir petrol istasyonunun çalışanları, 25 EU 438 plakalı aracın içinde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İstasyon çalışanları, uyandırmak istedikleri kişinin uyanmaması üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal Karamavuş'un (52) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Karamavuş'un cenazesi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamavuş'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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Kula Kula Cumhuriyet Savcılığı polis şüpheli ölüm

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