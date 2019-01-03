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Manisa'da 'swinger' operasyonu: 6'sı kadın 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen 6'sı kadın 18 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltındaki kadınlar, suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla yapılan işlem sonrası serbest bırakıldı. Manisa'da polis ekipleri, il genelinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden 'swinger' yöntemiyle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 evli çifti, teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce bu sabah yapılan operasyonda, 6'sı kadın toplam 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada suça sürüklenen ve mağdur sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.O., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek şüphelinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Manisa'da 'swinger' operasyonu: 6'sı kadın 18 gözaltıManisa'da 'swinger' operasyonu: 6'sı kadın 18 gözaltı
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