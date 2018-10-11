Manisa'da taciz iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da caddede yürüyen bir kadının videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Murat Caddesi'nde yürüyen bir kadını takip edip cep telefonu kamerasıyla kayda alan kişiyi fark eden vatandaşlar duruma müdahale etti.

Esnaf tarafından olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen zanlı, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

