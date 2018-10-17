Manisa'da taciz iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'da, 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir kadının, parkta oynayan 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunulduğu iddiasıyla tepki göstermesi üzerine, çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etti.

Olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli İ.M. (44), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

