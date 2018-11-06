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Manisa'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 17:46 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 7 adreste yapılan aramada çok sayıda tarihi eser, tarihi eser aramak için kullanılan teçhizat, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile yasak olduğu belirtilen yayın ele geçirildi.

Manisa'da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Celal KÖKCÜOĞLU / SARUHANLI (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 7 adreste yapılan aramada çok sayıda tarihi eser, tarihi eser aramak için kullanılan teçhizat, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile yasak olduğu belirtilen yayın ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 5'i Saruhanlı'nın Halitpaşa Mahallesi'nde, 2'si ise il merkezinde olan 7 adrese, tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine baskın yaptı. Operasyonda 9 sikke, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca. 18 kurusıkı tabanca fişeği, 1 define arama çubuğu, 4 bakır çubuk, 1 murç, 1 demir keski, 9 adet FETÖ'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir derginin yayınları, 1 define arama dedektörü, 1 gaz ölçüm cihazı, 1 kadın figürlü bronz heykel, 2 define arama dedektörü kazma kürek ele geçirildi. Ele geçen malzemelerle birlikte B.K., B.G., T.Ç., T.G., T.Ö. ve H.B. gözaltına alındı.
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