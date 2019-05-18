HABER

Manisa’da tarım arazilerini dolu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan tarım arazilerindeki çilek tarlalarında zarar meydana geldi.Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde dün akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle ilçe merkezinde bulunan tarım arazilerindeki çilek tarlalarında zarar meydana geldi.
Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde dolu ve sağanak yağmur etkili oldu. Gece saat 22.00 sıralarında başlayan yağış 30 dakika sürmesi nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Zemin katta bulunan bazı evleri su basarken park halindeki bir otomobil ise sel sularına kapıldı. Yağış tarım arazilerine de büyük zarar verdi. İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte çok sayıda tavuk ve civcivin telef olduğu öğrenildi.
Öte yandan, özellikle çilek üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçede çilek tarlaları da zarar gördü. Çilek tarlalarının yanı sıra tütün, buğday ve arpa ekili alanlarda ve zeytin ağaçlarında da zarar oluştu.
Yağışların sadece ilçe merkezinde etkili olduğu kırsal kesimlerin etkilenmediğini belirten Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, 3 bin dönümde üretim yapılan çilekte bin dönümlük alanda zarar oluştuğunun görüldüğünü ifade etti. İlçede ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu belirten Sağıroğlu, buğday ve arpada ise 700 dönümlük alanda zararın olduğunu söyledi. Sağıroğlu, "Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz" dedi.

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Öğrencilerin 100'üncü yıl koreografisi ilgi gördüÖğrencilerin 100'üncü yıl koreografisi ilgi gördü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olurDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi ayakta olursa, toplum ayakta olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

'Yemekteyiz' yarışmacısı Aybike Alev Yanar cezaevine girdi!

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

YSK'nın mazbatasını iptal ettiği AK Partili Ünalan'dan ilk açıklama!

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Şanlıurfa ve Hatay'dan acı haberler geldi: Şehitlerimiz var...

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Türkiye'de bu işi çok az kişi yapıyor! Tanesi 300 liradan satılıyor

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

Ziya Selçuk'tan yeni eğitim sistemi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Kritik atamalar Resmi Gazete'de

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözüldü, kanalda boğuldu

Kahreden haber! Beline bağladığı ip çözülünce...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur

'Aile müessesesi bozulursa toplum bozulur'

SON DAKİKA! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA! Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı!

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul'da sıcak saatler: Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

İstanbul'da hareketlilik! Jandarma ile çatıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.