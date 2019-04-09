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Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 09 PK 933 plakalı midibüs, Soma - Savaştepe kara yolu Yağcılı Mahallesi yol ayrımında M.E. idaresindeki 06 DN 3900 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı.

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