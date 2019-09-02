HABER

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan midibüs şarampole devrildi: 17 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde üzüm toplamaya giden işçilerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Çakırbeli Mahallesi'nden Alaşehir yönüne giden tarım işçilerini taşıyan Yüksel Ilgın (40) yönetimindeki 45 Y 7687 plakalı midibüs şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile 16 işçi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Midibüste 26 kişinin bulunduğu öğrenildi.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden olduYanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu
Limana gelen carettalara yoğun ilgiLimana gelen carettalara yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi Kaza Manisa midibüs üzüm yaralı

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de 'makas' yarışı! Kazaya davetiye çıkardılar

İstanbul'da trafik terörü! Sonu gelmiyor

Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! 09.13'te deprem oldu

Ayder Yaylası'nda kaçak salıncaklar kaldırıldı

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Tırtıllar yüzünden canından oluyordu

Üzüm işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi! 17 yaralı

İşçi taşıyan araç devrildi! Çok sayıda yaralı

Son dakika! TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Tespit edilip yok edildiler

Tespit edilip yok edildiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.