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Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 22:00 | Son Güncelleme

Manisa'da tarlada bebek cesedi bulundu

MANİSA(AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada bebek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılçukur Mahallesi'ndeki bir kekik tarlasında bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sıcağın etkisiyle bebeğin cesedinin bazı kısımlarında çürüme başladığı belirlendi.

Yaklaşık 3 aylık olduğu değerlendirilen ve cinsiyeti belirlenemeyen bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Sarıgöl tarlada bebek cesedi bulundu

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