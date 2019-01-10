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Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 21:42 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, karşı yönlerden gelen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Bülent KAYAHAN/KÖPRÜBAŞI (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, karşı yönlerden gelen TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. (36) yönetimindeki 35 HJR 83 plakalı TIR, karşı yönden gelen F.T (29) yönetimindeki 45 PS 804 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü F.T., A.S.T (1), S.T.T (4), A.G.T (29), H.T (65) ve Güllü Tavus (56) ve TIR sürücüsü M.K. yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Güllü Tavus'un yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi' kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan F.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralıManisa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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