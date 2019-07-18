Manisa'da TOKİ evleri kura çekiminde sevinç gözyaşları

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü projenin 3'üncü etabında hak sahiplerini belirlemek için kura çekildi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 1000 konut ve sosyal donatı alanlarından oluşacak 3'ncü etabında, hak sahiplerini belirleme kurası Muradiye Sosyal Tesisleri'nde çekildi. Yunusemre Belediyesi'nin TOKİ ortaklığıyla hayata geçirdiği projenin 3'ncü etabına 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 kişi başvurdu. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Mehmet Kavas, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum ve daire müdürleri ile 3'üncü etap için başvuran vatandaşlar törene katıldı. BAŞKAN ÇERÇİ: AKGEDİK'TE BİR ŞEHİR KURULUYOR Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, "Akgedik'te yeni bir şehir kuruyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Amacımız, evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek. Nüfusu hızla artan ilçemizde vatandaşımızın sağlıklı ve mutlu yaşamasını istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Yunuskent'in 1'inci etabında yaşam başladı. 2'nci etabımızı da kısa bir süre içerisinde teslim edeceğiz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde TOKİ tarafından başlatılan 50 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 1000 konut şehrimize inşa ediliyor. Hak sahiplerimizi de şimdiden kutluyorum. Çıkmayanlar da üzülmesinler. Devamı gelecek, toplu konut projelerimizle, onların da ev sahibi olmalarına vesile olacağız. Sizlerin mutlu olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vali Ahmet Deniz ise Yunusemre Belediyesi'ni başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, "Bir çiftçi çocuğu olarak dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarının ne derece önemli olduğunu bilirim. Sizlerin mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Son 10-15 yılda ülkemizde inanılmaz güzel işler yapıldı. Sadece bu yıl 50 bin konut yapılıyor. Tabii ki ufak tefek sıkıntılar olacaktır. Ama ülkemiz bunu da aşacaktır. Ben ismi çıkacak hak sahiplerini kutluyor; şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. SEVİNÇ GÖZYAŞLARI Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. İlk kuralar protokol üyeleri tarafından çekildi. 2+1 konutlar için 500, 3+1 konutlar için de 500 hak sahibi belirlendi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar duygusal anlar yaşarken; mutluluklarını Vali Deniz ve Başkan Çerçi ile paylaştı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan hak sahiplerinden Atiye Soylu (46), duygularını ifade etmekte zorlandı. Soylu, bu mutluluğu ev sahibi olmak isteyen herkesin yaşamasını diledi. Bir diğer hak sahibi Duygu Dilşen (21) ise, "Çok mutluyum. Aileme mutlu haberi vereceğim. Eşim bana sabah 'mutlu haberi getir' dedi. Ben de 'inşallah' dedim eşime. Her yere başvurdum. Hiç beklemiyordum. Kuradan önce çıkmaz diye düşünüyordum. Kurada da çıkmaz diye bakıyordum ama çıktı. İnşallah hayırlı olur. Hala daha inanamıyorum" dedi. Bir başka hak sahibi Hülya Aysima (51) ise, "Hiç beklemiyordum. Çok mutluyum. İnanamıyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

