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Manisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

 MANİSA'da, kapalı sistem serada, topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde erkenci türlerde ilk hasat yapıldı.

Manisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, kapalı sistem serada, topraksız sofralık üzüm yetiştiriciliğinde erkenci türlerde ilk hasat yapıldı. Kapalı sistem sera sayesinde diğer türlerle birlikte yılda iki kez hasat yapılıp, açık alandaki bağlarda üzüm olmadığı zamanlarda bile piyasaya ürün sunulabileceği bildirildi.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, şehrin önemli geçim kaynakları arasında yer alan üzüm yetiştiriciliğini geliştirmek, üreticilere katma değer sağlamak amacıyla kapalı sistem seralarda topraksız sofralık üzüm yeştirmek için geçen yıl çalışma başlattı. Bu kapsamda toprak yerine perlit ve kokopit gübre kullanılarak saksılarda 2'si erkenci olmak üzere 9 ayrı türde toplam 324 asma dikildi. 250 metrekarelik serada tam kontrollü izlenebilir ortamda yetiştirilen asmalardan erkenci türlerde ilk hasat yapıldı. Kurumda çalışan kadınlar tarafından 50 asmadaki 'Spil karası' ve 'Trakya ilkeren' cinsi üzüm salkımları kesilerek, özenle toplandı. Asma başına 5 salkımda toplam 2,5 kilo verim alındığı bildirildi. Topraksız serada yılda iki kez yetiştirilen üzümler sayesinde ürünün olmadığı dönemlerde piyasaya üzüm sunumu yapılabileceği belirtildi. Topraksız serada haziran ayından itibaren yapılan erkenci üzüm hasadından sonra kasım ve aralık aylarında da diğer üzüm türlerinin hasadına geçileceği kaydedildi.
BAĞLARDA ERKENCİ TÜR ÜZÜM HASADI TEMMUZ AYI ORTASINDA
Manisa'da geçen yıl bağlarda 6 Haziran'da erkenci tür üzümlerin hasadına başlanırken, bu yıl hava koşulları nedeniyle üzümler henüz olgunlaşmadı. Erkenci türlerde geciken üzüm hasadının bu yıl temmuz ayı ortalarını bulacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Manisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldıManisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldıManisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldıManisa'da topraksız üretilen sofralık üzümde ilk hasat yapıldı

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