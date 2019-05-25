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Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolunda Ahmet Kırlı (38) yönetimindeki 45 RA 861 plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan'ın (76) kullandığı 45 SA 2702 plakalı motosiklet, Durasıllı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Akdoğan ile aynı motosikletteki kızı Dilek Akdoğan ve otomobildeki Hüseyin Kırlı (13), 112 Acil Servis ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Akdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, hayati tehlikesi bulunan Dilek Akdoğan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

- Otomobil, kamyonun altına girdi

Demirci - Salihli kara yolunda Zinnur Bacak'ın kullandığı 45 RA 1475 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Ali Yiğit yönetimindeki 06 EB 1358 plakalı kamyon, Borlu Mahallesi girişinde çarpıştı.

Kamyonun altına giren otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Köprübaşı İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen Bacak'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Manisa trafik kazaları

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