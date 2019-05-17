Manisa'da trafik kazaları: 1 ölü, 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alaşehir ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi'nde B.A. (14) yönetimindeki 35 NCK 15 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Traktörde bulunan F.D. kaza yerinde hayatını kaybetti, B.A. ise ağır yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.T. (62) yönetimindeki 20 LH 839 plakalı otomobil, Sarıgöl ilçesi Baharlar Mahallesi'nde devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İ.T. ile araçta bulunan E.K. (86), R.T. (49) ve H.Ö. (9), 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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