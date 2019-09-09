HABER

Manisa'da trafik kazaları: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 00:28 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazaları: 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'daki trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Salihli ilçesinden İzmir yönüne ilerleyen Şuayip Çetin idaresindeki 09 HC 322 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ZAN 25 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Şuayip Çetin ile aynı araçtaki Mehmet Öztürk (54), Melek Öztürk (55), Tuğba Öztürk (22) ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kula ilçesinde de Niyazi Antepli (66) idaresindeki 45 RA 7012 plakalı motosiklet, Seyitali Mahallesi Orhan Acar kavşağında Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Yunus Kaptan'ın kullandığı 06 AKZ 27 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Antepli, ağır yaralandı.

Antepli, Kula Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Tuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiTuzla’da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
Tuzla'da askeri lojmanda 4'üncü kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldüTuzla'da askeri lojmanda 4'üncü kattan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza otomobil yaralı

En Çok Okunan Haberler

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Sultanlar geri döndü! Final seti oynanıyor

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzurum'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Yüzlercesi telef oldu! Acı manzara

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Üniversiteli Miraç'tan acı haber

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika: HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

Mardin'den kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

Kahreden haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.