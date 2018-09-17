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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 08:37 | Son Güncelleme

Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 1 uzman çavuş öldü, bir uzman çavuş da yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde beton bariyerlere çarpan otomobildeki uzman çavuşlardan biri öldü, değeri de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl'den Alaşehir istikametine giden Baha Aksel (30) idaresindeki 45 Z 4453 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobil takla attı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Baha Aksel ile otomobilde bulunan Mustafa Çağlar (30), 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aksel burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksel ve Çağlar'ın Alaşehir Piyade Ulaştırma Alayında uzman çavuş olarak görev yaptıkları öğrenildi.

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