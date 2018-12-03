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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 22:53 | Son Güncelleme

MANİSA’nın Alaşehir İlçesi'nde, özel bir bankanın kurye aracı ile bir kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir İlçesi'nde, özel bir bankanın kurye aracı ile bir kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Katırlı mevkiinde meydana geldi. Özel bir bankanın paralarını taşıyan İbrahim Ş. yönetimindeki 34 ZN 2716 plakalı kurye aracı, Sarıgöl yönünden Alaşehir istikametine giderken, aynı yönde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki 45 ZN 360 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa Y., yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Mustafa Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kurye aracının sürücüsü İbrahim Ş. ise ambulans ile Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıManisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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