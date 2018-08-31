Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trarfik kazasında 1 kişi hayatını kayebetti.
Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir karayolu Kovukdere mevkisinde Nazım Köseoğlu (62) idaresindeki 45 RA 9072 plakalı minibüsün lastiği patladı. Lastiği değiştirmek için yol kenarında duran Köseoğlu'na, H.O.E. (24) idaresindeki 35 ADA 533 plakalı araç çarptı.
Nazım Köseoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
H.O.E, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Devlet Bahçeli'den yerel seçimlerle ilgili ittifak mesajı
Ukrayna'da bombalı suikast! Rusya'dan sert tepki: Kanlı katliama geçme kararı!
İYİ Parti milletvekili istifa etti! Meral Akşener'den ilk tepki
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
ABD'den İdlib için kritik açıklama
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, Kapukule'de kuyruğun sonu görünmedi
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti
Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın
Okuyucu Yorumları 0 yorum