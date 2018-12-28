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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:51 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA (AA) - Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Aslanboğa'nın (52) kullandığı 35 HAP 91 plakalı otomobil, çevre yolunun Dericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Burada Ümit T. idaresindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobille çarpışan araç, alev aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtan çıkarılan Aslanboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası

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