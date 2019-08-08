Manisa’da trafik kazası: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün kaçtığı öğrenildi.

Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesi Otahan Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halil Kırmalı idaresindeki motosiklet kavşakta kontrolsüz dönüş yaptığı sırada Alaşehir’den Sarıgöl istikametinde giden M.E. idaresindeki 45 TA 8151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsü Halil Kırmalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan kaza sonrası motosiklete çarpan 45 TA 8151 plakalı otomobil sürücüsü M.E.’nin otomobili bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Halil Kırmalı’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

