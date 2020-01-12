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  4. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 00:05 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ulusu (43) idaresindeki 45 ACB 662 plakalı kamyonet, Uşak-İzmir Karayolu Kovukdere mevkisinde, Bayram Duran (47) kullandığı aynı yönde seyir halindeki saman yüklü 43 KD 099 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, kamyonetteki sürücü İsmail Ulusu ile Zeliha Ulusu (10) ve Fadime Ulusu (47) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Fadime Ulusu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar da Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulusu'nun cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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1 ölü 2 Ağır Yaralı Kula trafik kazası

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