Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
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