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Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 11:39 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İbrahim Akyüzoğlu'nun (56) kullandığı 20 SS 149 plakalı sepetli motosiklet, Sarıgöl-Buldan kara yolu Buldan rampası mevkisinde, S.B. idaresindeki 35 DP 908 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Akyüzoğlu ile motosikletteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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2 yaralı Manisa Sarıgöl trafik kazası

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