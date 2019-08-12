Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Merkez Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi'nde seyreden Kenan Can (35) yönetimindeki 45 UD 707 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sezai Boz'un kullandığı 45 C 7830 plakalı motosikletle çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Boz kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Can ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
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