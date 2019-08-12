HABER

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 20:40 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Yunusemre ilçesi Bağyolu Mahallesi'nde seyreden Kenan Can (35) yönetimindeki 45 UD 707 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sezai Boz'un kullandığı 45 C 7830 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Boz kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Can ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Rusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddetRusya'da yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet
Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandıKuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de orman yangınıGÜNCELLEME - Kocaeli'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa ölü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Ormanlık alanlar yanıyor! Ekipler sevk edildi

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Monaco'dan Falcao hamlesi!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Binali Yıldırım fındık bahçesinde fındık topladı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Bir yangın daha! Hızla büyüyor

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

Korkunç olay! Asansör 6'ıncı katta yere çakıldı

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İki asırdır sürdürülen gelenek! Kuyruğun sonu gözükmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.