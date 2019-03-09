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Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:37 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki trafik kazasında biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, T.T'nin (57) kullandığı 45 C 4620 plakalı otomobil, Manisa-Akhisar yolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında M.A'nın (51) idaresindeki 45 E 3980 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüsü M.A. ile aynı araçta bulunan F.F.K. (48) ve B.A.K. (57) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akhisar ve Saruhanlı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralı F.F.K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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112 Acil Servis 3 yaralı Saruhanlı trafik kazası

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