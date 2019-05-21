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Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 00:48 | Son Güncelleme

Manisa’da iki otomobilin karıştığı ve bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.Kaza saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Manisa’da iki otomobilin karıştığı ve bir otomobilin ortadan ikiye bölündüğü trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönünden Manisa istikametine giden Mehmet Dardağan (28) yönetimindeki 34 GB 1093 plakalı otomobiliyle, Manisa istikametinden Aşağı Çobanisa Mahallesi’ne dönmek isteyen Süleyman Dikengül (42) yönetimindeki otomobile ortadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dikengül yönetimindeki otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin bagaj kısmı çarpmanın meydana geldiği yerde kalırken, motor kısmı ise yaklaşık 20 metre ileride durdu. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Süleyman Dikengül’ü sıkıştığı yerden çıkardı. 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından sürücü Dikengül ve yanındaki yolcu konumunda bulunan eşi Fatma Dikengül (40) ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen yaralıyla birlikte Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. Yaralılardan Fatma Dikengül’ün hayati tehlikesini koruduğu öğrenildi.

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa’da trafik kazası: 1’i ağır 3 yaralı
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