Manisa'da trafik kazası: 2 ölü

MANİSA (AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İdris Cebeci'nin (68) kullandığı 45 SC 4864 plakalı sepetli motosiklet ile N.Z. (78) yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet, Kurşunlu Kaplıcaları yakınında çarpıştı.

Kazada, sürücü Cebeci ile motosiklette bulunan Sezai Ocak (52) ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

