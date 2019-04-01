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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İsmail A'nın kullandığı 35 NK 549 otomobil, Fehmi S. idaresindeki 45 ADV 66 plakalı kamyonet ile merkez Yunusemre ilçesi Horozköy Caddesi'nde çarpıştı.

Otomobile sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan İsmail A, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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2 yaralı Horozköy Manisa trafik kazası

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