Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hafif 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özlem Damar'ın kullandığı 45 ES 355 plakalı otomobil, Uncubozköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 45 HY 208 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Damar hafif yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle sürüklenen park halindeki otomobil ise yol kenarındaki Hamdi Yıldız'a çarptı.

Yaralanan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan Özlem Damar ise kendi imkanlarıyla kontrol amacıyla bir özel hastaneye gitti.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar açıldı.

