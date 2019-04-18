HABER

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:48 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i hafif 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özlem Damar'ın kullandığı 45 ES 355 plakalı otomobil, Uncubozköy Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 45 HY 208 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Damar hafif yaralanırken, çarpmanın şiddetiyle sürüklenen park halindeki otomobil ise yol kenarındaki Hamdi Yıldız'a çarptı.

Yaralanan Yıldız, sağlık ekipleri tarafından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Genel sağlık durumu iyi olan Özlem Damar ise kendi imkanlarıyla kontrol amacıyla bir özel hastaneye gitti.

Kaza sonrası bir süre trafiğe kapalı kalan yol, otomobillerin çekilmesiyle tekrar açıldı.

PARTNEREn çok onlara yakışıyormuş!En çok onlara yakışıyormuş!
Çukura düşen ineği, itfaiye kurtardıÇukura düşen ineği, itfaiye kurtardı
Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldıBatman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomobil trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

AK Parti'de istifa sinyali!

AK Parti'de istifa sinyali!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

Cem Yılmaz mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu böyle tebrik etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'undan 'erken seçim' yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB resmi hesabından Ekrem İmamoğlu mesajı!

İBB hesabından İmamoğlu mesajı!

Eski Yargıtay ve eski Yüksek Seçim Kurulu üyesi Ali Kaya'ya hapis cezası!

FETÖ davasında Ali Kaya'ya hapis cezası!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Bir mahalleyi isyan ettiren olay: Artık bıktık!

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

Erzincan'da şaşırtan görüntü! Böyle yakalandılar

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

350 kişilik işe 7 bin 441 kişi başvurdu!

İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'a müebbet hapis!

Gürcan Sercan'a müebbet hapis verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.