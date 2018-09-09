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Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Dursun Yıldız (48) yönetimindeki 45 L 0345 plakalı otomobil, Demirci-Simav Karayolu'nda, karşı yönden gelen Emre Akkoyun'un (24) kullandığı 26 BZ 778 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza nedeniyle şoka giren sürücü Akkoyun, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

Yaralanan otomobil sürücüleri Yıldız ve Akkoyun ile Fatma Yıldız (69), Bayram Yıldız (13) ve Özkan Yıldız (10), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaza trafik yaralı

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