Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yusuf K. yönetimindeki 45 SA 7559 plakalı otomobil, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Badınca kavşağında karşı yönden gelen Ali Osman C. idaresindeki 45 RA 8983 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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