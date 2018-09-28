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Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yusuf K. yönetimindeki 45 SA 7559 plakalı otomobil, Alaşehir-Sarıgöl karayolu Badınca kavşağında karşı yönden gelen Ali Osman C. idaresindeki 45 RA 8983 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir Kaza trafik yaralı

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