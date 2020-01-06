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  4. Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:27 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Gül idaresindeki 16 ABS 136 plakalı otobüs, İzmir-Ankara kara yolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında, Mustafa Yakut'un kullandığı 45 TV 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Yakut ile yanında bulunan Hakan Turgut ve Bülent Canseven, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık OTOBÜS trafik kazası

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