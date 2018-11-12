Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Mustafa Enson'un kullandığı 45 AAB 868 plakalı otomobil, Kayadibi Mahallesi'nde sola dönmek için manevra yaptığı sırada arkasından gelen ve solundan geçmeye çalışan, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 YA 5383 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma çarparak devrildi. Araçta bulunan Bezgin Kırbaş, Hasan Hüseyin Kırbaş, Aygün Gaz ve Polat Pişirici, yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, iki aracın karıştığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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