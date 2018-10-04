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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:52 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Manisa (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırkağaç ilçesi İlyaslar Mahallesi Baklatepe mevkisinde Şerif Derelier (46) yönetimindeki 45 YD 198 plakalı otomobil, Ömer Kara (36) yönetimindeki 45 PA 3335 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan sürücü ile eşi Ayten (41), çocukları Hafizenur (13), Ceren (7) ve Cemre Derelier (4) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ceren ile anne Ayten Derelier'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ambulans Kaza Kırkağaç yaralı

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