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Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

Manisa’da trafik kazası: 5 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.

Eski Manisa yolunda seyreden Hergül Erol (46) idaresindeki 35 RCL 44 plakalı panelvan, Çepnidere Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Asmin (9), Mehmet (11), Selma (32) ve Seydos Karataş (36) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
112 Acil Sağlık trafik kazası Turgutlu Devlet Hastanesi

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