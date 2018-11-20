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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Otomobilin işçileri taşıyan minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Ö'nün kullandığı 45 LZ 513 plakalı otomobil, Manisa-Turgutlu kara yolunda seyreden Ziynet Y. idaresindeki 45 YB 0786 plakalı işçileri taşıyan minibüse arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Ö. ve minibüs şoförü Ziynet Y. ile minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüste bulunan yolculardan Mehmet Emin Yüce, önlerinde seyreden bir otomobilin önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani fren yaptığını belirterek, "Önümüzdeki araç fren yapınca biz de durmak zorunda kaldık ve arkamızdan gelen araç bize çaptı. Çok şükür ağır yaralı yok." dedi.

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Kaza trafik yaralı

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