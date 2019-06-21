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Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 20:05 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde, alt geçitte karşı şeride geçen otomobilin duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Dündar (48) yönetimindeki 06 EY 7880 plakalı otomobil, Turgutlu ilçesindeki alt geçitte karşı şeride geçerek duvara çarptı. Sürücü Dündar ile aynı otomobildeki Remziye Dündar (87), Hüseyin Dündar (55), Mehmet Dündar (52) ve Ali Dündar (28) yaralandı.

AKS ekibinin otomobil kapısını keserek çıkardığı yaralılar, 112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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112 Acil Sağlık Manisa polis trafik kazası Turgutlu yaralı

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