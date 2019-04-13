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Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 07:25 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu'dan Manisa istikametine gitmekte olan Bülent Koru (32) idaresindeki 45 ZC 5077 plakalı panelvan, eski Manisa Yolu akılı kavşakta kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Karataş (20), Sergen Karataş (23), Semanur Demirel (25), Vahit Çubukçu (36), Muharrem Canerkul (46) ve Sercan Karataş (22) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa trafik kazası Turgutlu

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