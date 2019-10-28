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Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 02:02 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 20 BP 608 plakalı hafif ticari araç ile 45 TA 1940 plakalı otomobil, Hacıaliler Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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7 yaralı Alaşehir trafik kazası

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