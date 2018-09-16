Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İsmail Kalay (26) yönetimindeki 44 S 1079 plakalı minibüs, İzmir-Uşak karayolunun Alparslan Türkeş kavşağında, Ahmet Gülmez'in kullandığı 45 RA 5810 plakalı oto kurtarıcı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu savrulan oto kurtarıcı aracı, kavşakta karşıya geçmek için bekleyen elektrikli engelli aracına çarptı.
Kazada, minibüsteki Azize Kalay (26), Elif Naz Kalay (3), Irmak Kalay (11), Adem Kalay (14), Sümeyye Kalay (21), Yıldız Soğancı (51), Zeynep Karagöz (28) ve elektrikli engelli aracında bulunan Döne Karatepeli (53) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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