Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ikisi çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara karayolunda seyreden Mehmet Karaaslan (32) idaresindeki 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi Kavşağı'nda Sedat Ertürk'ün (57) kullandığı 45 B 0210 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki sürücü Sedat Ertürk, Hatice (57) ve Dilek Ertürk ile otomobilde bulunan sürücü Mehmet Karaaslan, Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve iki çocuk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Turgutlu ve Salihli ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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