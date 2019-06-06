HABER

Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 20:50 | Son Güncelleme

Manisa'da trafik kazası: 8 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Salihli'den Demirci istikametine giden İ.S. (51) yönetimindeki 45 Z 3727 plakalı otomobil, İkizkuyu Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen T.Ö. idaresindeki 35 AT 1088 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri İ.S. ve T.Ö'nün yanı sıra Ö.Ö. (35), A.E.Ö. (14), İ.Ö. (12), M.Ö. (10), M.Ö (9) ve E.Ö. (4) yaralandı.

Ambulanslarla Köprübaşı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
Taksicinin Suriyeli kadını bebeğiyle D-100'de yol ortasında bıraktı iddiasıTaksicinin Suriyeli kadını bebeğiyle D-100'de yol ortasında bıraktı iddiası
Sünnet olacak oğluna 'Hacı Murat' konvoylu ilçe turu attırdıSünnet olacak oğluna 'Hacı Murat' konvoylu ilçe turu attırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Kaza yaralı

En Çok Okunan Haberler

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Yusuf Yazıcı'ya gelen müthiş teklifi açıkladı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

Soylu'dan Ordu'daki VIP tartışmasına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devrilen traktörün altında can verdi

Korkunç kaza! Traktör devrildi ve...

Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

Yollar kan gölüne döndü! Acı bilanço

Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı! 2 kilometrelik kuyruk oluştu

Dönüş çilesi başladı! 2 kilometrelik kuyruk

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Suç duyurusunda bulunacak

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Otobüste taciz iddiası! Çığlık attı ortalık karıştı

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.