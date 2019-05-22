Manisa’da trafik kazası: Biri ağır 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Caferbey yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden gelip, Hasalan Mahallesi istikametine dönmek isteyen Ali Ayazoğlu idaresindeki 35 CJB 08 plakalı araca aynı istikamette seyir halinde olan Hamza Balamir idaresindeki 35 AHN 371 plakalı araç çarptı. Kaza sonrası takla atan 35 CJB 08 plakalı aracın sürücüsü otomobilde sıkışırken, sıkışan sürücüyü Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı. Kazada yaralanan her 2 araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sürücülerden Ayazoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



