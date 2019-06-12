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Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dereye devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör dereye devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Sarıgöl ilçesine bağlı Beyharmanı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen traktör, Beyharmanı su deposu mevkiinde sürücüsünü direksiyon kontrolünü yitirmesiyle virajı alamayarak dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörde bulunan Mehmet Akkuş'un hayatını kaybettiği, Mehmet Korkmaz'ın ise ağır yaralı olduğu tespit edildi. Mehmet Akkuş'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Mehmet Korkmaz ise ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Korkmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralıManisa'da traktör dereye devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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